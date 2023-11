Concert Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette Catégorie d’Évènement: Ménestreau-en-Villette Concert Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette, 10 décembre 2023, Menestreau-en-villette. Concert Dimanche 10 décembre, 14h00 Ménestreau-en-Villette La commune de Ménestreau-en-Villette vous invite à un concert début décembre à l’église Notre-Dame !

Deux genres musicaux vous sont proposés : Jazz avec des instruments à vent

Scherzo – Flûtes à bec

Passez un après-midi musical dans un écrin unique ! Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T16:00:00+01:00

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T16:00:00+01:00 FMACEN045V50BEK3 Pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Ménestreau-en-Villette Autres Lieu Ménestreau-en-Villette Adresse Menestreau-en-villette Ville Menestreau-en-villette Lieu Ville Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette latitude longitude 47.70442;2.02258

Concert Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette 2023-12-10 2023-12-10 was last modified: by Concert Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette 10 décembre 2023