Loto des sapeurs pompiers Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette Catégorie d’Évènement: Ménestreau-en-Villette Loto des sapeurs pompiers Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette, 11 novembre 2023, Menestreau-en-villette. Loto des sapeurs pompiers Samedi 11 novembre, 13h30 Ménestreau-en-Villette Au mois de Novembre, rendez-vous vous est donnée par les Sapeurs Pompiers de Ménestreau-en-Villette à la Maison des Associations pour un loto où de nombreux lots sont à gagner : Frigo / Congélateur 206 L

Téléviseur 80cm

Robot

Friteuses

Centrale Vapeur

Four éléectrique

Cafetière

Aspirateurs

etc. Restauration et buvette sur place .

Tentez votre chance à Ménestreau-en-Villette ! Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T13:30:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

Détails Catégorie d'Évènement: Ménestreau-en-Villette

