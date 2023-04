Concerts à Notre-Dame Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette Catégorie d’évènement: MENESTREAU EN VILLETTE

Concerts à Notre-Dame Ménestreau-en-Villette, 1 mai 2023, Menestreau-en-villette. Concerts à Notre-Dame 1 – 25 mai Ménestreau-en-Villette Vents de Folie vous invite à 3 concerts en mai à l’église Notre-Dame à Ménestreau-en-Villette, aux Portes de Sologne.

Début Mai, assistez au concert de JAZZ , mi-mai à celui de l’Ensemble Adolphe Sax et fin mai à celui de Scherzo-Flûtes à bec !

Viviez des journées musicales en famille ou entre amis ! Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T15:00:00+02:00 – 2023-05-01T18:00:00+02:00

2023-05-25T15:00:00+02:00 – 2023-05-25T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A3SQ Vents de Folie

