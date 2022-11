Marché de Noël 2022 Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette Catégorie d’évènement: MENESTREAU EN VILLETTE

Marché de Noël 2022 Ménestreau-en-Villette, 3 décembre 2022, Menestreau-en-villette. Marché de Noël 2022 3 et 4 décembre Ménestreau-en-Villette La commune de Ménestreau-en-Villette organise son marché de Noël les 3 et 4 décembre 2022 proche de l’église ! Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette Le samedi 3 décembre de 16h à 21h et le dimanche 4 décembre de 10h à 18h, le marché de Noël de Ménestreau-en-Villette vous attend !

De nombreux stands seront présents pour vous proposer un large choix de cadeaux ! Il y aura de la gastronomie, des animations, de l’artisanat, de la décoration et une exposition !

RDV les 3 et 4 décembre 2022 à Ménestreau-en-Villette pour un moment chaleureux avant les festivités de Noël ! Pour les retardataires, vous trouverez certainement votre bonheur !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T15:00:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00 Ménestreau-en-Villette

Détails Catégorie d’évènement: MENESTREAU EN VILLETTE Autres Lieu Ménestreau-en-Villette Adresse Menestreau-en-villette Ville Menestreau-en-villette lieuville Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette

Marché de Noël 2022 Ménestreau-en-Villette 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël 2022 Ménestreau-en-Villette Ménestreau-en-Villette 3 décembre 2022 Ménestreau-en-Villette Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette

Menestreau-en-villette