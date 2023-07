Artistes dans l’herbe Ménestreau-en-Villette, 6 août 2023, Ménestreau-en-Villette.

Ménestreau-en-Villette,Loiret

Exposition de peintures et sculptures organisée par l’UCPS « Artistes dans l’herbe » début août 2023 à Ménestreau-en-Villette aux Portes de Sologne.

En famille, entre amis.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 15:00:00. EUR.

Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire



Paintings and sculptures exhibition organized by UCPS « Artistes dans l’herbe » in early August 2023 at Ménestreau-en-Villette, Portes de Sologne.

With family and friends

Exposición de pintura y escultura organizada por la UCPS « Artistes dans l’herbe » a principios de agosto de 2023 en Ménestreau-en-Villette en las Portes de Sologne.

En familia o entre amigos

Von der UCPS organisierte Ausstellung von Gemälden und Skulpturen « Artistes dans l’herbe » Anfang August 2023 in Ménestreau-en-Villette an den Toren der Sologne.

Mit der Familie, unter Freunden

