Concert de la Compagnie des anches de Sologne et de l’ensemble de clarinettes de Romorantin Menestreau-en-Villette, église Ménestreau-en-Villette Catégories d’Évènement: Loiret

MENESTREAU EN VILLETTE

Concert de la Compagnie des anches de Sologne et de l’ensemble de clarinettes de Romorantin Menestreau-en-Villette, église, 26 mars 2023, Ménestreau-en-Villette. Concert de la Compagnie des anches de Sologne et de l’ensemble de clarinettes de Romorantin Dimanche 26 mars, 15h00 Menestreau-en-Villette, église

Entrée libre Menestreau-en-Villette, église Menestreau-en-Villette Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T13:00:00+00:00 – 2023-03-26T13:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, MENESTREAU EN VILLETTE Autres Lieu Menestreau-en-Villette, église Adresse Menestreau-en-Villette Ville Ménestreau-en-Villette lieuville Menestreau-en-Villette, église Ménestreau-en-Villette Departement Loiret

Menestreau-en-Villette, église Ménestreau-en-Villette Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menestreau-en-villette/

Concert de la Compagnie des anches de Sologne et de l’ensemble de clarinettes de Romorantin Menestreau-en-Villette, église 2023-03-26 was last modified: by Concert de la Compagnie des anches de Sologne et de l’ensemble de clarinettes de Romorantin Menestreau-en-Villette, église Menestreau-en-Villette, église 26 mars 2023 église Ménestreau-en-Villette Ménestreau-en-Villette

Ménestreau-en-Villette Loiret