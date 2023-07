Place aux Artistes Ménestreau-en-Vilette Place aux Artistes Ménestreau-en-Vilette, 16 juillet 2023, . Place aux Artistes Dimanche 16 juillet, 10h00 Ménestreau-en-Vilette Place au artistes est une manifestation artistique mêlant sculpteurs et peintres, animant la place du 11 novembre à Ménestreau-en-Villette.

Au programme : expositions en plein-air et en Mairie

vente de livres à la bibliothèque

musique

Evolutions artistiques et La Mairie de Ménestreau-en-Villette vous donnent rendez-vous le dimanche 16 juillet 2023 de 10h à 18h ! Ménestreau-en-Vilette Place du 11 Novembre, Menestreau-en-villette Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ménestreau-en-Villette

Lieu

Adresse
Place du 11 Novembre, Menestreau-en-villette

Ville
Ménestreau-en-Vilette

