Menestrail Moncontour, 4 décembre 2021, Moncontour.

Menestrail Moncontour

2021-12-04 – 2021-12-04

Moncontour 22510

c’est parti pour l’édition 2021

MENESTRAIL LE RETOUR !!!

Au menu cette année, nous vous proposons les 5 distances historiques, les deux défis pour les gourmands, les courses enfant et la rando.

– Début des inscriptions le 16 Octobre à 23h59 sur Klikego

– Clôture des inscriptions le 07 Novembre

PROGRAMME :

* Les courses jeunes (inscriptions sur Klikego en téléchargeant une autorisation parentale, les dossards seront personnalisés) :

– 14h00 Circuit jeunes 10-12 ans 1,5km

– 14h10 Circuit jeunes 8-9 ans 1km

– 14h20 Circuit jeunes 13-15 ans 4km

* Le tour du courtil : 7,5km / 15h00. Ouverte aux personnes nées en 2005 et avant

* La Crapahute : 14km / 16h30. Ouverte aux personnes nées en 2005 et avant

* La Cambrousse : 34km. 17h00. Ouverte aux personnes nées en 2003 et avant

* Le Grand Menestrail : 54km. 5h35 Départ peloton féminin / 6h25 Départ peloton masculin. Ouvert aux personnes nées en 2003 et avant.

* Le Menestrail : 24km. 10h00. Ouvert aux personnes nées en 2003 et avant.

LES DEFIS : Les défis sont des courses qui se déroulent le samedi. Ils sont ouverts aux personnes nées avant 1998.

* Défi 38km = la Crapahute 14km + le Menestrail 24km

* Le Grand Défi 88km = la Cambrousse 34km + le Grand Menestrail 54km

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer sur le site.

Et bien sûr, à manger et à boire, de la musique et de la fête, de la bonne humeur, des rires et des larmes, de la nuit, du vent, de la boue,

la vie quoi !!!!

info@menestrail.bzh +33 7 86 65 39 68 http://menestrail.bzh/

Moncontour

