Ménesplet fête l'été

Ménesplet

Ménesplet fête l'été
Le Bourg Ménesplet Dordogne
2022-06-24 – 2022-06-26

Le Bourg Ménesplet Dordogne

2022-06-24 – 2022-06-26 Ménesplet

Ménesplet fête l'été : Vend 24 : Jack Anidjar Band : concert gratuit, buvette, petite restauration à partir de 19h. Sam 25 : raconte-moi Ménesplet : randonnée facile de 6 kms pour découvrir ou redécouvrir Ménesplet, départ Mairie 9h. Thomas Jagas : concert gratuit, buvette à partir de 19h : repas créole: ad : 16 €, enf – de 12 ans : 8 € sur résa au 06.42.33.51.23 à partir de 20h. Dim 26 juin : spectacle pyrotechnique raconte-moi Ménesplet sur les berges de l'Isle (en bas de l'église) à 23h gratuit, concours de pêche (ouvert à tous) matin : rivière, après-midi : gravière : 06 72 78 13 63

Comité des Fêtes

Ménesplet

