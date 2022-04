Mener son jardin en agroécologie Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn

Mener son jardin en agroécologie Salies-de-Béarn

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 17:00:00

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques 4 EUR Vivez des expériences et apprenez à vous servir de ce que propose la nature pour jardiner: le paillage aide à la gestion de l'eau, les plantes compagnes s'aident mutuellement, les auxiliaires accompagnent le jardinier.

Salies-de-Béarn

Lieu Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques