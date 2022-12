Meneham « by night » Kerlouan Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

Meneham « by night » Kerlouan, 27 décembre 2022, Kerlouan Kerlouan. Meneham « by night » Site de Meneham Kerlouan Finistère

2022-12-27 – 2022-12-27 Kerlouan

Finistère Kerlouan Venez explorer Meneham et son histoire à la lumière des lanternes. Cette promenade à la nuit tombante vous révèlera les lieux dans une toute autre ambiance. La soirée se termine en légende, un verre de tisane à la main ! Sur réservation : www.meneham.bzh RDV devant la Maison de territoire. tourisme@cotedeslegendes.bzh +33 2 29 61 13 60 http://www.meneham.bzh/ Kerlouan

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Kerlouan Autres Lieu Kerlouan Adresse Site de Meneham Kerlouan Finistère Ville Kerlouan Kerlouan lieuville Kerlouan Departement Finistère

Kerlouan Kerlouan Kerlouan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kerlouan-kerlouan/

Meneham « by night » Kerlouan 2022-12-27 was last modified: by Meneham « by night » Kerlouan Kerlouan 27 décembre 2022 finistère Kerlouan Site de Meneham Kerlouan Finistère Kerlouan Finistère

Kerlouan Kerlouan Finistère