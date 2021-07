Usson-en-Forez Usson-en-Forez Loire, Usson-en-Forez Mène l’enquête à l’Ecomusée Usson-en-Forez Usson-en-Forez Catégories d’évènement: Loire

Usson-en-Forez

Mène l'enquête à l'Ecomusée 2021-07-08
Place Alex Folléas Ecomusée
Usson-en-Forez

Usson-en-Forez Loire Usson-en-Forez EUR 5 5 Comme un détective, collectez des indices et solutionnez les énigmes pour retrouver le profil du cambrioleur parmi différentes propositions de suspects.

Récoltez les indices et consultez les fiches des suspects afin de mettre la main sur le coupable. musee@usson-en-forez.fr +33 4 77 50 68 87 http://www.ecomusee-usson-en-forez.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-03 par Office de Tourisme Loire Forez

