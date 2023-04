Une rencontre avec un berger au sommet du Baigura Base de loisirs du Baigura, 14 juillet 2023, Mendionde.

Rendez vous à 09h30 à la base de loisirs pour une découverte du métier de berger, le troupeau, son chien de garde, son quotidien à la montagne. Montée en petit train avec vue panoramique sur la cote basque et les villages autour. A l’issue de la rencontre, pot de l’amitié.

Possibilité de prendre son pique-nique pour ensuite continuer de profiter de la montagne..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . EUR.

Base de loisirs du Baigura Route de Louhossoa

Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meet at 9:30 am at the leisure base for a discovery of the shepherd’s job, the flock, his watchdog, his daily life in the mountains. A ride on a small train with a panoramic view of the Basque coast and the surrounding villages. At the end of the meeting, a friendly drink.

Possibility to take a picnic and then continue to enjoy the mountain.

Cita a las 9.30 h en el centro de ocio para descubrir el oficio de pastor, el rebaño, su perro guardián y su vida cotidiana en la montaña. Un paseo en trenecito con una vista panorámica de la costa vasca y los pueblos de los alrededores. Al final del encuentro, una copa amistosa.

Posibilidad de llevar un picnic y seguir disfrutando de la montaña.

Treffen Sie sich um 09:30 Uhr an der Freizeitanlage, um den Beruf des Schäfers, die Herde, seinen Wachhund und seinen Alltag in den Bergen kennen zu lernen. Fahrt mit dem kleinen Zug mit Panoramablick auf die baskische Küste und die umliegenden Dörfer. Am Ende der Begegnung: Freundschaftsumtrunk.

Möglichkeit, ein Picknick mitzunehmen, um anschließend weiter die Berge zu genießen.

Mise à jour le 2023-03-03 par Office de Tourisme Pays Basque