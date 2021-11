Paris Petit Bain Paris Mendelson + Pascal Bouaziz Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mendelson + Pascal Bouaziz Petit Bain, 11 novembre 2021, Paris. Mendelson + Pascal Bouaziz

Petit Bain, le jeudi 11 novembre à 20:00

Mendelson sera en live à petit bain pour présenter “Le Dernier Album” , ce dernier disque… Fin de partie pour Mendelson après ce septième et dernier album. Sept se sont succédés depuis 1994, un parcours de vingt-sept ans contribuant à faire de Mendelson un groupe mythique. Afin de détendre un peu l’atmosphère intense et solennelle que promet son concert, Mendelson a décidé de donner sa chance à un artiste qui viendra seul en scène en première partie (avec peut-être sa guitare) : Pascal Bouaziz.

bit.ly/Mendelson_PetitBain

Soyouz et Petit Bain présentent : Petit Bain 7 Port de la Gare, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T20:00:00 2021-11-11T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Petit Bain Adresse 7 Port de la Gare, 75013 Paris Ville Paris lieuville Petit Bain Paris