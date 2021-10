MENDELSON Le 106, 27 janvier 2022, Rouen.

Dans l’histoire de la musique, habituellement un groupe meurt de dissensions entre ses membres, de l’absence de succès, d’usure, ou de lassitude tout simplement. La fin est en tout cas rarement planifiée. Rien de tel ici. Il fallait pour que tout soit parfait que la fin de Mendelson soit écrite comme une partie intégrante de son histoire. On ne connait pas d’exemples d’artistes ayant mis en scène leur propre disparition, d’autres groupes ayant chanté en une sorte de concept-album funèbre leur propre auto-requiem. Le septième album sera donc aussi le dernier. Cinq titres, pour un adieu donc, pour faire le bilan de ces vingt-cinq années de chansons et de créations. Présentons une dernière fois ce groupe, une nouvelle fois renouvelé, revivifié. Pascal Bouaziz, bien sûr, à la voix, à la guitare, toujours accompagné par les très fidèles, Pierre-Yves Louis, guitariste plus brillant que jamais, et les deux batteurs, piliers du son magistral de Mendelson, Sylvain Joasson et Jean-Michel Pires. Ils sont rejoints pour l’occasion par le vieil ami et compagnon de route Quentin Rollet, au saxophone, et les nouvelles recrues, Jean-Baptiste Julien, aux claviers, et Nicolas Crosse, contrebassiste éminent de l’ensemble intercontemporain (rien de moins !). Tous rejettent le bavardage démonstratif et visent à l’épure, à l’élégante précision d’un souffle.

