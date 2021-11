Mendelson La Vapeur, 21 janvier 2022, Dijon.

Mendelson

La Vapeur, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

**Mendelson (FR)** Mendelson, mais quel groupe ! Pascal Bouaziz en tête, guitariste et chanteur, mais aussi bien sûr Pierre-Yves Louis, le guitariste, bassiste, pilier de la formation, Jean-Michel Pires et Sylvain Joasson, le deux batteurs comme possédés et qui se taillent la part du lion. Mendelson sera en live à La Vapeur pour présenter « Le Dernier Album », son dernier disque… pour boucler la boucle ! Fin de partie pour Mendelson après ce septième et dernier album. Sept se sont succédés depuis 1997, un parcours de vingt-cinqt ans contribuant à faire de Mendelson un groupe mythique. «Mendelson est le seul groupe français à mes yeux qui peut se lire comme un livre tout en proposant une musicalité exceptionnelle qui n’a rien de français sans être une parodie de la musique anglo-saxonne. Jamais un groupe ne m’aura autant ému jusque dans son final unique.» Stephane Gregoire fondateur du label Ici, d’ailleurs **Pascal Bouaziz** Pascal Bouaziz, fondateur et leader de Mendelson, s’invite sur scène en ouverture de soirée pour une rencontre impromptue avec le public à l’occasion de cette dernière tournée du groupe. Plus d’infos : [[https://www.lavapeur.com/programme/mendelson-pascal-bouaziz-210122](https://www.lavapeur.com/programme/mendelson-pascal-bouaziz-210122)](https://www.lavapeur.com/programme/mendelson-pascal-bouaziz-210122)

De 5.50 à 15€

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



