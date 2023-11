CONCERTS GRATUITS EN PLEIN AIR Mende, 22 juin 2024, Mende.

Mende,Lozère

Forts du succès de Meute, accueilli en 2022, Va comme j’te pousse ! et le Théâtre de Mende s’associent à nouveau pour une soirée concerts exceptionnelle, qui transformera la place du Foirail en immense dancefloor à ciel ouvert.

Du bon son, du rythme,….

2024-06-22 fin : 2024-06-22 01:00:00. EUR.

Mende 48000 Lozère Occitanie



Building on the success of Meute, hosted in 2022, Va comme j?te pousse ! and Théâtre de Mende are teaming up again for an exceptional evening of concerts, transforming the Place du Foirail into a huge open-air dancefloor.

Good sound, good rhythm…

Tras el éxito de Meute en 2022, Va comme j’te pousse! y el Théâtre de Mende se unen de nuevo para ofrecer una noche de conciertos excepcional, convirtiendo la Place du Foirail en una gran pista de baile al aire libre.

Buen sonido, buen ritmo…

Nach dem Erfolg von Meute, das 2022 aufgeführt wurde, haben sich Va comme j?te pousse! und das Théâtre de Mende erneut zusammengetan, um einen außergewöhnlichen Konzertabend zu veranstalten, der den Place du Foirail in einen riesigen Dancefloor unter freiem Himmel verwandeln wird.

Guter Sound, Rhythmus,…

Mise à jour le 2023-11-13 par 48 – OT de Mende