SORTIE À L’OPÉRA DE MONTPELLIER : LA VIE PARISIENNE Mende, 26 décembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

Jacques Offenbach / Opéra en deux actes

Durée : 3h

Le chef-d’œuvre d’Offenbach dans la toute première mise en scène du grand couturier Christian Lacroix.

Aussi pétillant que le champagne des fêtes parisiennes du XIXe siècle, il réjouira petits et g….

2023-12-26 fin : 2023-12-26 . EUR.

Mende 48000 Lozère Occitanie



Jacques Offenbach / Opera in two acts

Running time: 3 hours

Offenbach’s masterpiece in the very first production by the great couturier Christian Lacroix.

As sparkling as the champagne of 19th-century Parisian parties, it will delight young and old alike…

Jacques Offenbach / Ópera en dos actos

Duración: 3 horas

La obra maestra de Offenbach en la primera producción del gran modisto Christian Lacroix.

Tan chispeante como el champán de las fiestas parisinas del siglo XIX, hará las delicias de grandes y pequeños.

Jacques Offenbach / Oper in zwei Akten

Dauer: 3 Stunden

Offenbachs Meisterwerk in der allerersten Inszenierung des großen Modeschöpfers Christian Lacroix.

Das Stück ist so spritzig wie der Champagner auf den Pariser Festen des 19. Jahrhunderts und wird Jung und Alt begeistern.

