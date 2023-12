HEURE DE POINTE – VA COMME J’TE POUSSE Mende Catégories d’Évènement: Lozère

Mende HEURE DE POINTE – VA COMME J’TE POUSSE Mende, 22 décembre 2023, Mende. Mende Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 19:00:00

fin : 2023-12-22 Une belle soirée pour se retrouver entre ami(e)s

restauration sur place….

Une belle soirée pour se retrouver entre ami(e)s

restauration sur place…

Une belle soirée pour se retrouver entre ami(e)s

restauration sur place EUR. Mende 48000 Lozère Occitanie

Mise à jour le 2023-12-08 par 48 – OT de Mende Détails Catégories d’Évènement: Lozère, Mende Autres Code postal 48000 Adresse Ville Mende Departement Lozère Lieu Ville Mende Latitude 44.51806 Longitude 3.49451 latitude longitude 44.51806;3.49451

Mende Lozère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mende/