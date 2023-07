CHŒUR GUILLAUME Mende, 9 août 2023, Mende.

Mende,Lozère

Musique & Chants du Moyen-Âge accueilli par les associations Dans mon Jardin j’ai rencontré et Les Arts du Chant

Avec ce programme, le Chœur Guillaume explore des formes musicales et des sources variées, depuis la fin du XIIe siècle jusqu’à la veill….

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . EUR.

Mende 48000 Lozère Occitanie



Musique & Chants du Moyen-Âge hosted by the associations Dans mon Jardin j?ai rencontré and Les Arts du Chant

With this program, the Ch?ur Guillaume explores a variety of musical forms and sources, from the end of the 12th century to the eve…

Musique & Chants du Moyen-Âge, organizada por las asociaciones Dans mon Jardin j’ai rencontré y Les Arts du Chant

En este programa, el Château Guillaume explora una variedad de formas y fuentes musicales, desde finales del siglo XII hasta…

Musik und Gesänge des Mittelalters, veranstaltet von den Vereinen Dans mon Jardin j?ai rencontré und Les Arts du Chant

Mit diesem Programm erkundet der Ch?ur Guillaume verschiedene musikalische Formen und Quellen, vom Ende des 12. Jahrhunderts bis zum vorletzten Jahrhundert…

Mise à jour le 2023-07-11 par 48 – OT de Mende