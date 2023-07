CONCERT VARIÉTÉS Mende, 8 août 2023, Mende.

Mende,Lozère

Concert d’accordéon et de musique des années 80, interprété par Jean-François Mezy.

Organisé par le Comité des fêtes de la ville de Mende.

Informations auprès du Comité des fêtes de Mende : 04 66 49 28 29 ….

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . EUR.

Mende 48000 Lozère Occitanie



Concert of accordion and 80s music, performed by Jean-François Mezy.

Organized by the Comité des fêtes de la ville de Mende.

Information from Comité des fêtes de Mende: 04 66 49 28 29 …

Concierto de acordeón y música de los años 80, interpretado por Jean-François Mezy.

Organizado por el Comité des fêtes de la ville de Mende.

Información en el Comité de Fiestas de Mende: 04 66 49 28 29 …

Akkordeonkonzert mit Musik aus den 80er Jahren, vorgetragen von Jean-François Mezy.

Organisiert vom Comité des fêtes de la ville de Mende.

Informationen beim Festkomitee von Mende: 04 66 49 28 29 …

Mise à jour le 2023-06-20 par 48 – OT de Mende