Mende Place Chaptal Lozère, Mende Mende : La légende de Privat de Mende Place Chaptal Mende Catégories d’évènement: Lozère

Mende

Mende : La légende de Privat de Mende Place Chaptal, 18 septembre 2021, Mende. Mende : La légende de Privat de Mende

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place Chaptal

Grâce à l’application BALUDIK, le Département de la Lozère vous propose une manière originale de découvrir le patrimoine de nos villages. Venez donc découvrir ” La légende de Privat de Mende” à Mende. Découvrez Mende avec son saint patron, saint Privat. Son histoire, entre croyances, mythes et légendes, vous portera au fil de l’histoire de la ville. Ce parcours est facile et propose à chaque étape des missions à accomplir, accessible à tous. N’attendez plus, télécharger l’application gratuite BALUDIK pour découvrir ce village

Application à télécharger

Découvrez Mende avec son saint patron, saint Privat. Place Chaptal 48000 Mende Mende Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lozère, Mende Autres Lieu Place Chaptal Adresse 48000 Mende Ville Mende lieuville Place Chaptal Mende