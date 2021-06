Mend Piece, un atelier participatif de Yoko Ono Centre Pompidou -Metz, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Metz.

Mend Piece, un atelier participatif de Yoko Ono

Centre Pompidou -Metz, le samedi 3 juillet à 18:00

MEND PIECE (Œuvre de re paration), créé en 1966, est l’une des premières œuvres participatives de l’artiste Yoko Ono. L’installation est composée de fragments de vaisselle, placés sur une table. Le public est invité à les réparer et à placer l’objet créé sur des étagères, pour laisser une trace tangible de l’acte de guérison, matérielle et spirituelle. Yoko Ono est née à Tokyo en 1933, elle vit et travaille à New York. La participation et la collaboration du public sont au cœur de sa pratique artistique, qui explore tour à tour la performance, le cinéma, l’installation, la musique et l’écriture poétique. Teinte d’activisme social et fortement féministe depuis le début des années 1960, l’art de Yoko Ono se nourrit et influence beaucoup de mouvements et tendances artistiques de la fin du 20e siècle, parmi lesquels Fluxus, l’art concep- tuel ou l’art vidéo. Les tables et les bancs en bois sur lesquels l’œuvre de Yoko Ono est présentée ont été créées en suivant les principes d’auto-production de l’architecte italien Enzo Mari (1932-2020). Son livre-manifeste Proposta per un’autoprogettazione (Proposition d’auto-conception), publié en 1974, présente des plans de tailles mis à disposition gratuitement pour réaliser du mobilier.

Entrée libre dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées

