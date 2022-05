« Ménager(i)E FantastiquE » Musée des beaux-arts de Calais, 14 mai 2022 13:00, Calais.

Performance artistique et participative de l’artiste Benoît Saison

En lien avec l’exposition « Créatures », l’artiste invite les visiteurs à participer à la transformation d’une ménagère, coffret de beaux et anciens couverts en métal argenté, en ménagerie d’animaux fantastiques de petite taille. Il sera ensuite possible de leur donner vie par une scénographie proche du cabinet de curiosité ou du laboratoire de biologie.

Parking gratuit autour du musée

http://www.mba.calais.fr

Free parking around the museum Saturday 14 May, 13:00

En relación con la exposición «Criaturas», el artista invita a los visitantes a participar en la transformación de una ama de casa, caja de cubiertos antiguos y hermosos de metal plateado, en una casa de fieras de animales fantásticos de pequeño tamaño. Entonces será posible darles vida mediante una escenografía próxima al gabinete de curiosidad o al laboratorio de biología.

Sábado 14 mayo, 13:00

25 rue Richelieu 62100 Calais 62100 Calais Hauts-de-France