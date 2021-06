Ménage ton quartier Écluse,Castanet-Tolosan, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Castans.

Ménage ton quartier

Écluse, Castanet-Tolosan, le dimanche 4 juillet à 15:00

_à l’ombre des arbres…_ Sensibiliser un public le plus large possible sur la problématique des déchets afin de générer une prise de conscience globale sur notre consommation et notre cadre de vie… Ça se passera cette fois sur **le Canal du Midi,** **Rdv :** Départ parking avant l’écluse de Castanet Chemin des augustins, à droite après les stades Retour au même endroit vers 17h30 >> Nous terminerons par la pesée de la « récolte » [Matériel et consignes] Pensez bien à prendre – des gants de jardin, (nous pourrons en prêter qq’uns) – chapeaux et casquettes – et surtout vos gourdes pour vous désaltérer le long du parcours et à l’arrivée… Nous fournissons des sacs pour effectuer le plus possible de tri pendant la collect Si vous avez des caddies nous pourrons ainsi répartir le tri en cours de route.. Au départ comme au final nous ferons attention à nos distances et formerons si besoin des sous-groupes de 10 personnes. Merci l’équipe du Grenier

action citoyenne gratuite et gratifiante

Nettoyons ensemble un coin de notre cher Castanet Tolosan, L’association Ressources propose de refaire l’opération « Ménage ton quartier » tout le monde est bienvenu pour se joindre à l’action !

Écluse,Castanet-Tolosan 31320 Castanet-Tolosan Castans Aude



