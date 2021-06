Paris Jardin Villemin Paris Ménage ton canal ! Jardin Villemin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ménage ton canal ! Jardin Villemin, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 juin 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

Du 10e arrondissement jusqu’aux berges de la Seine à St-Denis, en passant par le 19e et Aubervilliers, nous vous donnons rendez-vous pour célébrer le bicentenaire de la création des Canaux et en prendre soin ensemble pour mieux en profiter. Grande collecte participative de déchets sur les berges et dans l’eau, pour participer à la lutte contre la pollution. Vous participerez à une opération de « clean tags » (tag à la craie) sur les berges du canal Saint Martin dans le cadre de l’après midi Ménage ton canal, opération de sensibilisation à la lutte contre les déchets et à protection de la biodiversité sur les berges des canaux parisiens. Animations -> Autre animation Jardin Villemin 14 rue des Récollets Paris 75010

4, 5, 7 : Gare de l’Est (316m) 7 : Château-Landon (360m)

Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Animations -> Autre animation Paris nature;Plein air

