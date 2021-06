Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Menace d’éclaircie en concert du fort de la Hougue au centre-ville de Saint-Vaast-La-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Saint-Vaast-la-Hougue

Menace d'éclaircie en concert du fort de la Hougue au centre-ville de Saint-Vaast-La-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue, 23 août 2021

Dans le cadre des Traversées Tatihou. Menace d'éclaircie, c'est cinq frangins qui dynamitent les clichés du top 50. Elevés sur une île déserte par leur mère, ancienne chanteuse de trash métal, au son de la cornemuse et de l'accordéon, les enfants cachés d'Elvis et d'Yvette Horner font vibrer le bitume comme s'ils étaient au stade de France. Cette année, Les Traversées Tatihou investissent la voie cyclable au départ du fort de la Hougue. Venez découvrir deux groupes qui feront de la piste cyclable un véritable terrain d'émerveillement.

