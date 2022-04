Men in Rock – Concert Lanvollon Lanvollon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvollon Côtes d’Armor Lanvollon Men in Rock est un trio de rockeurs paimpolais né le 22 septembre 2014.

Le groupe est composé de Tino Quervarec (guitare/chant), de Jean-Philippe Hervé (batterie/chant) et de Clément Hervo (basse/chant). Le trio interprète des reprises de grands classiques de rock (ZZ Top, Elvis Presley, Chuck Berry, The Rolling Stones…) ainsi que des compositions avec lesquelles le groupe a remporté le tremplin “Les Pétarinettes” (Brest, 2019) mais aussi atteint la finale du “Tremplin d’Son” en 2018 (Brest).

