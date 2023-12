Mémo enchantée Mémothèque populaire Colomiers, 20 décembre 2023, Colomiers.

Illuminations, chocolat chaud, goûter et ateliers d’animations… La Mémothèque fête Nöel et vous invite à partager ce moment ensemble.

Venez découvrir ce nouveau lieu citoyen au coeur du quartier des Fenassiers, ouvert à toutes et à tous.

Espace de partage, d’expositions et d’activités autour des savoirs et de l’histoire, la Mémothèque n’attend que vous pour faire vivre le quartier et vos idées !

Horaires

De 14h à 18h

Détails sur le lieu: Mémothèque populaire Allée de l’Ormeau 31770 Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:00:00+01:00

Colomiers Synchro