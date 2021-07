Loches Loches Indre-et-Loire, Loches Mémory grandeur nature Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Une découverte en famille ludique et insolite du monument historique… « Piste verte » pour les 6/10 ans. « Piste rouge » pour les 11/99 ans. Tous les lundis de 9h à 19h. citeroyaleloches@departement-touraine.fr +33 2 47 19 18 08 http://www.citeroyaleloche.fr/ Ouvrez grand les yeux ! Et partez à la découverte des trésors cachés des murs du Donjon !

