MEMORY BOX LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1, 9 février 2023, PARIS.

MEMORY BOX LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-04-20 19:30. Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LA SCENE PARISIENNE PRODUCTIONS PRESENTE : ce spectacle. Une comédie troublante sur fond d’amitié et de trahison. La révélation d’une histoire vraie derrière un mythe ! Histoire Que se cache-t’il derrière le mythe de la sulfureuse Sarah Bernhardt, la première star internationale de la Belle Epoque ? Cette épopée onirique nous offre un voyage entre la France et l’Amérique, de stupéfiantes rencontres, un vilain secret de star et la vérité sur le prix payé par certains pour qu’un destin hors normes s’accomplisse… L’histoire se passe aujourd’hui, dans un vieux théâtre chargé d’histoires, bien sûr ! Bernard en est le régisseur. Alors que les répétitions de La dame aux camélias ont démarré, plus rien ne va ni dans sa tête, ni dans le théâtre ! C’est alors qu’Evelyne, la directrice des lieux, experte en hypnothérapie et guidée par son intuition, l’entraîne dans l’enquête la plus cinglée jamais imaginée. MEMORY BOX EUR20.0 20.0 euros

Votre billet est ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 PARIS 2 rue Saulnier 75009

LA SCENE PARISIENNE PRODUCTIONS PRESENTE : ce spectacle. Une comédie troublante sur fond d’amitié et de trahison.

La révélation d’une histoire vraie derrière un mythe !

Histoire

Que se cache-t’il derrière le mythe de la sulfureuse Sarah Bernhardt, la première star internationale de la Belle Epoque ? Cette épopée onirique nous offre un voyage entre la France et l’Amérique, de stupéfiantes rencontres, un vilain secret de star et la vérité sur le prix payé par certains pour qu’un destin hors normes s’accomplisse…

L’histoire se passe aujourd’hui, dans un vieux théâtre chargé d’histoires, bien sûr ! Bernard en est le régisseur. Alors que les répétitions de La dame aux camélias ont démarré, plus rien ne va ni dans sa tête, ni dans le théâtre ! C’est alors qu’Evelyne, la directrice des lieux, experte en hypnothérapie et guidée par son intuition, l’entraîne dans l’enquête la plus cinglée jamais imaginée.

.2023-04-20.

Votre billet est ici