Memories of Murder Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Memories of Murder Espace Job, 25 mars 2022, Toulouse. Memories of Murder

Espace Job, le vendredi 25 mars à 20:30

Projection ———- **Policier, Bong Joon-ho,** **2003, 2h12, VO** En 1986, dans la province de Gyunggi, le corps d’une jeune femme est retrouvé dans la campagne. Deux mois plus tard, d’autres crimes similaires ont lieu. Un grand polar par Bong Joon-ho, l’auteur de _Parasite_, palme d’or au festival de Cannes en 2019.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Job Adresse 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Job Toulouse Departement Haute-Garonne

Espace Job Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Memories of Murder Espace Job 2022-03-25 was last modified: by Memories of Murder Espace Job Espace Job 25 mars 2022 Espace Job Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne