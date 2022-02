Memories La Batterie – Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

La Batterie – Guyancourt, le mardi 17 mai à 20:30

Jasser Haj Youssef présente ici un travail d'orfèvres qu'il souhaite porter à un public en quête de découvertes, face à cette sonorité tantôt volatile et fragile, langoureuse ou déroutante, mystérieuse puis éloquente. Un recueillement musical à cœurs et oreilles ouverts. C'est dans l'immensité du Château de Chambord qu'il a donné naissance à son dernier album. Plusieurs mois de créations lui ont permis de puiser en lui et en ces lieux des inspirations fortes mais finalement évidentes, une fois libérées. Une expression de mémoire(s), personnelle(s) ou non, pour une musique résonnant au fond de celui ou celle qui la laissera entrer.

Tarifs: 8,5€ / 11,5€ / 17€

La viole d'amour de ce musicien exceptionnel emmène le public dans un voyage introspectif aux résonances orientales.

2022-05-17T20:30:00 2022-05-17T21:40:00

