La viole d’amour de ce musicien exceptionnel emmène le public dans un voyage introspectif aux résonances orientales. Jasser Haj Youssef présente ici un travail d’orfèvres qu’il souhaite porter à un public en quête de découvertes, face à cette sonorité tantôt volatile et fragile, langoureuse ou déroutante, mystérieuse puis éloquente. Un recueillement musical à cœurs et oreilles ouverts. C’est dans l’immensité du Château de Chambord qu’il a donné naissance à son dernier album. Plusieurs mois de créations lui ont permis de puiser en lui et en ces lieux des inspirations fortes mais finalement évidentes, une fois libérées. Une expression de mémoire(s), personnelle(s) ou non, pour une musique résonnant au fond de celui ou celle qui la laissera entrer. Compositeur et chercheur, Jasser Haj Youssef est l’un des plus importants violonistes du Monde Arabe. Il est connu par son travail de rencontre entre les rythmes traditionnels et les mélodies du jazz contemporain. – France24 En collaboration avec La Ferme de Bel-Ebat – Théâtre de Guyancourt Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

