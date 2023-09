Mémorial Sud-Africain du bois Deville mémorial Sud-Africain de Longueval Longueval, 14 octobre 2023, Longueval.

Mémorial Sud-Africain du bois Deville Samedi 14 octobre, 14h00 mémorial Sud-Africain de Longueval

RDV au cimetière britannique de Delville Wood au 5 route de Ginchy. En partenariat avec la Commonwealth War Grave Commission, nous vous proposons une visite du cimetière britannique et du mémorial sud-africain de Delville wood à Longueval. Pendant 5 jours et 6 nuits les soldats défendirent corps et âmes le bois du diable. Un temps lieu de sacrifice de la nation sud-africaine durant la Première Guerre mondiale, il est aujourd’hui un lieu de mémoire et de paix. La CWGC présente, exposera l’histoire et les enjeux de conservation de ce site chargé d’histoire.

mémorial Sud-Africain de Longueval Longueval, route de ginchy Longueval 80360 Somme [{« type »: « email », « value »: « pah@coeurdeshautsdefrance.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0364761103 »}] Mémorial Sud-Africain de Longueval du bois Delville parking et salle d’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

Vue aérienne du mémorial Sud-Africain du bois Delville @CWGC