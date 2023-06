Visite du Mémorial National de la prison de Montluc Mémorial National de la prison de Montluc Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le Mémorial National de la prison de Montluc, seule prison en France conservée dans son intégralité et accessible au public.

Tous les visiteurs bénéficient d’une introduction sur l’histoire de la prison de Montluc puis découvrent le site librement en ayant accès à de nombreux espaces, dont l’ancien quartier de détention des femmes, fermé en 2009, exceptionnellement ouvert à la visite pour les Journées européennes du patrimoine.

UNIQUEMENT LE SAMEDI : Le Mémorial est engagé, entre 2022 et 2025, dans un vaste projet de restauration et de réhabilitation d’une partie de son bâti. Visitez le chantier, accompagné des entreprises mandatées pour ces travaux d’envergure, et découvrez les problématiques propres à la conservation d’un site inscrit au titre des Monuments historiques.

Construite en 1921, la prison de Montluc n'est réellement utilisée qu'à partir du début de la Seconde Guerre mondiale. Prison militaire du régime de Vichy de 1940 à 1943, elle est ensuite réquisitionnée par l'occupant nazi à partir de janvier 1943. Prison militaire de la Wehrmacht, Montluc passe rapidement sous le contrôle de la Gestapo et de Klaus Barbie. C'est alors à Lyon et pour toute la région, la principale porte d'entrée vers la déportation et les exécutions. Lieu d'internement de près de 10 000 hommes, femmes et enfants durant l'occupation allemande, et notamment des enfants d'Izieu, de Jean Moulin et de Marc Bloch, la prison de Montluc est un lieu emblématique des politiques de répression allemandes et françaises dans la région de Lyon. Devenue prison civile à partir de 1947, elle fonctionne toujours avec le tribunal militaire de Lyon et accueille ses différents condamnés, notamment pendant la guerre d'indépendance algérienne. La prison ferme ses portes en tant que maison d'arrêt pour femmes en 2009 et devient en 2010 un haut lieu de la mémoire nationale ouvert au public.

Seule prison en France conservée dans son intégralité et accessible au public, site du ministère des Armées géré par l'Office national des combattants et des victimes de guerre, le Mémorial National de la prison de Montluc s'intègre également dans un vaste réseau composé de dix hauts lieux de la mémoire nationale ainsi que de 280 nécropoles nationales.

