Visite guidée du mémorial Jean-Claude Bernadet 16 et 17 septembre Mémorial Jean-Claude Bernadet Entrée libre

Créé en 1984 par Jean-Claude Bernardet, le mémorial, qui porte désormais son nom, contribue au devoir de mémoire des mâconnais et mâconnaises, mais également de toutes les personnes de la région alentour. Il permet de cheminer à travers l’histoire de l’engagement de nos combattants de 1870 à nos jours à travers une impressionnante profusion d’objets et de témoignages, pour certains très touchants (près de 4 000 sont présentés). Une belle visite pour petits et grands à faire en famille.

Mémorial Jean-Claude Bernadet Château du Grand Four, 71000 Mâcon Flacé 71000 Flacé-lès-Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

