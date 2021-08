Mémorial du Mont-Valérien | Visite adaptée aux déficiences visuelles Mémorial du Mont-Valérien, 18 septembre 2021, Suresnes.

Visite adaptée aux déficiences visuelles —————————————- Fruit d’un travail avec l’INJA et INSHEA, les médiateurs du site sont formés à l’accueil de ce public. Des dispositifs spécifiques et modernes d’accompagnement à la visite ont été réalisés à destination des personnes empêchées visuellement (plans et dessins thermogonflé, discours et supports d’exposition adaptés, etc.). Le mémorial du Mont-Valérien a été le principal lieu d’exécution par l’armée allemande sur le territoire français pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes, assassinés parce qu’ils étaient résistants condamnés à mort ou otages, juifs et communistes, sont autant de rappels à notre histoire qui firent naturellement de ce site un Haut lieu de la mémoire nationale. **Le mémorial du Mont-Valérien** Après la guerre, le site est choisi par le général de Gaulle pour honorer la mémoire des Morts pour la France de 1939 à 1945 ; il y inaugure le mémorial de la France combattante le 18 juin 1960. À l’intérieur du site, le « Parcours du Souvenir » permet de suivre le chemin de ceux qui allaient être fusillés : de la chapelle dont les murs gardent encore la trace des graffitis gravés par des condamnés, à la clairière des fusillés. La découverte du mémorial du Mont-Valérien permet de mieux comprendre ce que fut la répression allemande, la collaboration française, et quel était le parcours de ceux « qui aimaient la vie à en mourir ». **Samedi 18 septembre | 10h30** Visite gratuite sur inscription | Nombre de places limité 01 47 28 46 35 | [[info@mont-valerien.fr](mailto:info@mont-valerien.fr)](mailto:info@mont-valerien.fr)

Entrée gratuite sur inscription

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le mémorial du Mont-Valérien vous propose une visite adaptée aux publics déficients visuels.

Mémorial du Mont-Valérien Avenue du Professeur Léon Bernard 92150 Suresnes Suresnes Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00