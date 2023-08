Les ombres de la nuit : séances d’écoute au casque des terrritoires du rêve Mémorial du camp de Rivesaltes Salses-le-Château, 16 septembre 2023, Salses-le-Château.

Les ombres de la nuit : séances d'écoute au casque des terrritoires du rêve 16 et 17 septembre Mémorial du camp de Rivesaltes

« Les ombres de la nuit » : séances d’écoute au casque des territoires du rêve, en partenariat avec le Labo Flashback de Perpignan suite à une résidence d’artistes à la Casa Musicale. Depuis plusieurs années, le duo Kristoff K.Roll constitue une bibliothèque sonore de récits de rêves du monde : voyage, enregistrement, traduction et partage avec le public sous différentes formes artistiques.

Dans ce voyage au long cours des langues et des sons, chacun·e entre en empathie avec la communauté des rêveurs et rêveuses du monde. Pas de frontières : les récits de rêves de migrant·es collectés dans la jungle de Calais côtoient ceux des étudiantes de Zagreb et des habitant·es de Perpignan.

Récits de rêves et textures sonores, cultures et temporalités se composent mutuellement et s’emboîtent librement, incitant chaque auditrice et auditeur à fabriquer ses images, à inventer sa propre dramaturgie.

Mémorial du camp de Rivesaltes Avenue Christian Bourquin, 66600 Salses-le-Château Salses-le-Château 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie Le mémorial du camp de Rivesaltes est un lieu d'histoire et de mémoire, ouvert sur le monde contemporain.

Inauguré en octobre 2015, le mémorial est construit au milieu des vestiges des baraquements, témoins du destin de plus de 60 000 personnes. Cette empreinte dans l’espace en fait un lieu unique, qui rend compte des traumatismes du second vingtième siècle : la guerre d’Espagne, la Seconde Guerre mondiale et les guerres de décolonisation.

Le mémorial du camp de Rivesaltes est également un bâtiment contemporain exceptionnel qui a valu l’Équerre d’argent à son architecte, Rudy Ricciotti.

