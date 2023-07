Conférence – L’histoire de l’incendie du Bazar de la Charité Mémorial du Bazar de la Charité – Chapelle Notre-Dame-de-Consolation Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Conférence – L’histoire de l’incendie du Bazar de la Charité 16 et 17 septembre Mémorial du Bazar de la Charité – Chapelle Notre-Dame-de-Consolation Le prix de la conférence est de 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Visite conférence de la chapelle commémorative et de son chemin de croix unique. La chapelle, inaugurée en 1900, fut médaillée d’or à l’exposition universelle de la même année.

Lors de la visite, sont retracés l’histoire des oeuvres caritatives auxquelles se dévouaient les victimes, les causes et le déroulement du drame. Sont évoquées les victimes, parmi lesquelles figurait la duchesse d’Alençon, soeur de Sissi.

Mémorial du Bazar de la Charité – Chapelle Notre-Dame-de-Consolation 23 rue Jean Goujon 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France 06 77 89 85 69 http://bazardelacharite.fr Chapelle commémorative édifiée sur les lieux de l’incendie du Bazar de la Charité survenu le 4 mai 1897 M9 Alma-Marceau, M1 Franklin-Roosevelt, M13 Champs-Élysées – Clemenceau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

