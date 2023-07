Visite libre du Mémorial de Bazar de La Charité Mémorial du Bazar de la Charité – Chapelle Notre-Dame-de-Consolation Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite libre du Mémorial de Bazar de La Charité Mémorial du Bazar de la Charité – Chapelle Notre-Dame-de-Consolation Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite libre du Mémorial de Bazar de La Charité 16 et 17 septembre Mémorial du Bazar de la Charité – Chapelle Notre-Dame-de-Consolation Entrée libre Visite libre de la chapelle de style néo-classique et du chemin de croix mémorial installé dans le cloître, construits à l’emplacement de l’incendie du Bazar de la Charité du 4 mai 1897.

Parmi les victimes de cet incendie, des personnes illustres comme la Duchesse d’Alençon, soeur de Sissi, mais aussi de très modestes personnes, qui sans ce monument seraient oubliées.

Le monument appartient à l'association Mémorial du Bazar de la Charité, composée de descendants des victimes de l'incendie du 4 mai 1897.

Mémorial du Bazar de la Charité – Chapelle Notre-Dame-de-Consolation
23 rue Jean Goujon 75008 Paris

Chapelle commémorative édifiée sur les lieux de l'incendie du Bazar de la Charité survenu le 4 mai 1897

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

