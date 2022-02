Mémorial des pisteurs Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Mémorial des pisteurs Méribel – Mottaret Chatelet Les Allues

2022-03-26 11:00:00 – 2022-03-26 17:30:00

Les Allues Savoie Dès 11h : Buvette et Barbecue sur le front de neige de Mottaret (sous réserve de bonne météo) /

De 14h30 à 16h30 : Compétition des pisteurs et chauffeurs dameurs (géant avec barquette en 2 manches) /

17h30 : Remise des prix dans la salle Piknic’N Relax contact@skis-en-croix.com +33 4 79 08 65 32 https://skis-en-croix.com/ Méribel – Mottaret Chatelet Les Allues

