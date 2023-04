Découverte du mémorial des martyrs de la Déportation Mémorial des martyrs de la déportation, 13 mai 2023, Paris.

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez visiter le mémorial.

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le mémorial des martyrs de la Déportation vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir son architecture, son histoire et les mémoires qu’il transmet depuis plus de 60 ans.

Oeuvre singulière, le mémorial des martyrs de la Déportation sur l’île de la Cité à Paris a été inauguré le 12 avril 1962 par le général de Gaulle. Par son architecture, il suggère certains aspects caractéristiques du monde concentrationnaire : l’emprisonnement, l’oppression, l’évasion impossible. Impliquant le visiteur, le mémorial propose une déambulation et suscite recueillement.

Le mémorial des martyrs de la déportation, voulu par l'Association le Réseau du Souvenir, a été inauguré le 12 avril 1962 pour raconter les déportations depuis la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi l'oeuvre de l'architecte Georges-Henri Pingusson, dans laquelle est proposée un cheminement de recueillement avec la tombe du déporté inconnu, mais aussi pédagogique par la présence d'une exposition permanente décrivant la vie dans les camps.

