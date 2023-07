Conférence « Brest et la Consulaire » Mémorial des Finistériens Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Conférence « Brest et la Consulaire » Mémorial des Finistériens Brest, 17 septembre 2023, Brest. Conférence « Brest et la Consulaire » Dimanche 17 septembre, 14h30 Mémorial des Finistériens gratuit Conférence « Brest et la Consulaire » par madame Arlette Roudaut, historienne Mémorial des Finistériens Fort Montbarey, Allée Bir-Hakeim, 29200, Brest Brest 29200 Finistère Bretagne 06 60 95 55 43 55 http://www.montbarey.fr https://www.facebook.com/Montbarey;https://www.facebook.com/MEMORIALDESFINISTERIENS/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-brest-et-la-consulaire-une-conference-de-madame-arlette-roudaut-667748462627?aff=oddtdtcreator »}, {« type »: « email », « value »: « fort.montbarey@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0695554355 »}] Cet ouvrage fortifié construit sous Louis XIV est consacré à la mémoire de la Seconde Guerre Mondiale. Le Fort Montbarey a été mis à la disposition de l’Association du Mémorial en 1984 afin qu’y soit racontée l’histoire des Finistériens durant la Seconde Guerre Mondiale. TRAM A et bus arrêt « fort Montbarey ». En voiture, limite ouest de Brest Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Mémorial des Finistériens Adresse Fort Montbarey, Allée Bir-Hakeim, 29200, Brest Ville Brest Departement Finistère

