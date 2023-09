Visite-exposition-conférence-rencontre: Mémorial du Finistère Fort Montbarey & jeux traditionnels bretons Mémorial des Finistériens Brest, 17 septembre 2023, Brest.

Visite-exposition-conférence-rencontre: Mémorial du Finistère Fort Montbarey & jeux traditionnels bretons Dimanche 17 septembre, 14h00 Mémorial des Finistériens Sur inscription. Pas de sacs volumineux. Tout public, accessible aux PMR.

Dédié à la Seconde Guerre mondiale, le Mémorial des Finistériens vous propose cette année une conférence de madame Arlette Roudaut, intitulée Brest… et la Consulaire !, ainsi qu’un salon des auteurs avec Anne-Marie Cibaud et de Hervé Bellec pour des rencontres et dédicaces.

Une initiation à différents jeux traditionnels breton sera également proposée par l’association C’hoarioù Kilhoù, ainsi qu’une vente de crêpes!

Mémorial des Finistériens Fort Montbarey, Allée Bir-Hakeim, 29200, Brest Brest 29200 Finistère Bretagne 06 60 95 55 43 55 http://www.montbarey.fr https://www.facebook.com/Montbarey;https://www.facebook.com/MEMORIALDESFINISTERIENS/ Cet ouvrage fortifié construit sous Louis XIV est consacré à la mémoire de la Seconde Guerre Mondiale. Le Fort Montbarey a été mis à la disposition de l'Association du Mémorial en 1984 afin qu'y soit racontée l'histoire des Finistériens durant la Seconde Guerre Mondiale. TRAM A et bus arrêt « fort Montbarey ». En voiture, limite ouest de Brest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Memorial des Finisteriens