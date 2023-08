Visites du Mémorial des Déportés de Murat Mémorial des Déportés Murat, 16 septembre 2023, Murat.

Visites du Mémorial des Déportés de Murat 16 et 17 septembre Mémorial des Déportés Nombre de places limitées, sur inscription

Le Mémorial des Déportés revient sur l’histoire de la ville de Murat en 1944. En 2 jours, 121 muratais seront fusillés ou déportés vers l’Allemagne à titre de représailles. Plongés dans l’obscurité, vous serez dès votre arrivée en prise directe avec les lieux. Guidés par un son et lumières, vous avancerez pas à pas dans une galerie et revivrez en images la résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration. Déconseillé aux moins de 12 ans. Visites sur réservation obligatoire, espace limité à 10 personnes par visite.

Plongés dans l’obscurité vous serez dès votre arrivée en prise directe avec les lieux. Guidés par un son et lumières, les visiteurs sont invités à revivre en images la Résistance, la Déportation, la survie dans les camps de concentration à travers l’épopée des Muratais. Visite sur réservation. Sous-titrage en anglais et allemand. Parking juste devant et à proximité ; accessibilité personnes à mobilité réduite

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

