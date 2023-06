Visite en autonomie du mémorial des déportés de la Mayenne Memorial des déportés de la mayenne Mayenne, 16 septembre 2023, Mayenne.

Visite en autonomie du mémorial des déportés de la Mayenne 16 et 17 septembre Memorial des déportés de la mayenne 3€

Profitez des journées européennes du patrimoine pour visiter en autonomie le mémorial des déportés de la Mayenne, lieu de visite et de mémoire unique dans la région. Vous y découvrirez de rares objets ramenés des camps nazis, une exposition permanente et des témoignages autour de la déportation et le mur des noms des déportés mayennais. A découvrir : exposition temporaire « Mémoires en héritage ».

Memorial des déportés de la mayenne 23 rue Ambroise de Loré 53100 Mayenne Mayenne 53100 Résidence Montana Mayenne Pays de la Loire 02 43 08 87 35 http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr https://www.facebook.com/pages/M%C3%A9morial-des-D%C3%A9port%C3%A9s-de-la-Mayenne/168230316675380 Ouvert en 2012, le Mémorial des Déportés de la Mayenne est un site de visite, pionnier dans le grand Ouest, qui rend hommage aux Mayennais, envoyés dans les camps de concentration ou d’extermination nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce lieu de mémoire est aussi un lieu pédagogique, d’échange, d’expression artistique et de partage. Le Mémorial s’articule autour de deux espaces complémentaires : l’Espace Mémoire et l’Espace Vigilance. Objets ramenés des camps, expositions, chronologies, mur des noms, témoignages écrits et oraux de Déportés vous sont dévoilés dans une atmosphère toute particulière et adaptée à tous. Le Mémorial est aussi un lieu de défense de la paix et des droits de la personne humaine.

