Arpentez des champs de batailles au son des Souffleurs Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont, 16 septembre 2023, Fleury-devant-Douaumont.

Arpentez des champs de batailles au son des Souffleurs 16 et 17 septembre Mémorial de Verdun Sans inscription préalable. Déambulation en extérieur, en cas de mauvais temps, en intérieur

Laissez-vous transporter par les murmures poétiques des Souffleurs au cours d’une déambulation dans trois sites majeurs du Champ de bataille de Verdun : au Mémorial de Verdun, au fort de Douaumont et au fort de Vaux.

Mémorial de Verdun 1 avenue du Corps Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est http://memorial-verdun.fr Au cœur des collines de Verdun, encore ravagées par les millions d’obus qui ont causé la mort de plus de 30 000 personnes et fait 400 000 blessés en moins d’un an, le mémorial de Verdun retrace l’histoire de la plus célèbre bataille de la Première Guerre mondiale. Créé en 1967, sous l’égide de l’académicien et ancien combattant Maurice Genevoix, il compte parmi les principaux musées européens de la Grande Guerre. Pour celui qui cherche à ressentir, comprendre et transmettre ce qu’a été Verdun, le Mémorial fait figure de passage obligé. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

