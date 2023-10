Visites flash et points d’évocation Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont, 13 mai 2023, Fleury-devant-Douaumont.

Visites flash et points d’évocation Samedi 13 mai, 18h30 Mémorial de Verdun Entrée gratuit sans réservation préalable. Plus d’informations sur www.memorial-verdun.fr

À l’occasion de la Nuit des Musées, le Mémorial de Verdun se dévoile comme vous ne l’avez jamais vu ! Les équipes du Mémorial vous proposent des visites gratuites et ludiques et vous emmènent dans les pas de soldats aux destins exceptionnels.

Des points d’évocation sont proposés à travers le musée ainsi que des visites flash autour des collections proposant un focus sur des objets exposés et des objets inédits.

Les plus jeunes sont invités à incarner un « Reporter de guerre » en parcourant le musée à l’aide d’une tablette.

Le tout dans une ambiance nocturne absolument unique !

Entrée du Mémorial de Verdun et activités proposées gratuites de 18h30 à 23h

Mémorial de Verdun 1 avenue du Corps Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont, France Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est Au cœur des collines de Verdun encore ravagées par les millions d'obus qui ont causé la mort de plus de 300 000 personnes et fait 400 000 blessés en moins d'un an, le Mémorial de Verdun retrace l'histoire de la plus célèbre bataille de la Première Guerre mondiale. Il compte parmi les principaux musées européens de la Grande Guerre.

© Jean-Marie Mangeot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Mémorial de Verdun / Pierre Antoine