Cet évènement est passé Anniversaire de la Bataille de la SOMME Mémorial de Thiepval THIEPVAL Catégorie d’Évènement: Thiepval Anniversaire de la Bataille de la SOMME Mémorial de Thiepval THIEPVAL, 1 juillet 2023, THIEPVAL. Anniversaire de la Bataille de la SOMME Samedi 1 juillet, 10h30 Mémorial de Thiepval Samedi 1er juillet, à 10h30, l’Orchestre de Cuivres d’Amiens – Brass Band aura l’honneur et le privilège de participer à la cérémonie de l’anniversaire de la Bataille de la Somme au Mémorial de Guerre Britannique à Thiepval (80) sur lequel sont inscrits les 72.000 noms des soldats Britanniques qui n’ont pas de tombes, organisé par la Royal British Legion. Mémorial de Thiepval , 80300 THIEPVAL THIEPVAL Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T11:30:00+02:00

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T11:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Thiepval Autres Lieu Mémorial de Thiepval Adresse , 80300 THIEPVAL Ville THIEPVAL Lieu Ville Mémorial de Thiepval THIEPVAL

Mémorial de Thiepval THIEPVAL https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiepval/